Medicamentos vão ficar mais caros

Em breve, as famílias portuguesas deverão ter de enfrentar mais uma despesa, desta vez no que toca aos medicamentos. A associação que representa a indústria farmacêutica assume que o contexto internacional marcado pela guerra deverá obrigar ao ajuste de preços.

O custo da energia e das matérias-primas está mais caro, o mesmo acontece com o transporte face à subida do preço dos combustíveis e com isto, a produção de medicamentos fica mais cara.

Os medicamentos feitos a partir de matérias-primas importadas são os mais suscetíveis de sofrer estas consequências.