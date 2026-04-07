Sociedade

Medicamentos vão ficar mais caros

Em breve, as famílias portuguesas deverão ter de enfrentar mais uma despesa, desta vez no que toca aos medicamentos. A associação que representa a indústria farmacêutica assume que o contexto internacional marcado pela guerra deverá obrigar ao ajuste de preços.

O custo da energia e das matérias-primas está mais caro, o mesmo acontece com o transporte face à subida do preço dos combustíveis e com isto, a produção de medicamentos fica mais cara.

Os medicamentos feitos a partir de matérias-primas importadas são os mais suscetíveis de sofrer estas consequências.

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Três encapuzados assaltam Wells no centro de Famalicão: Prejuízo ronda os 8 mil euros

Um grupo de três homens assaltou, na madrugada desta terça-feira, a loja Wells da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade.

O crime ocorreu cerca das 03h00. Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para destruir a porta e aceder ao interior da loja.

Em três minutos conseguiram levar produtos de dermocosmética, cabelo e duas caixas registadoras.

A PSP esteve no local, acompanhada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal.

O assalto ficou registado no sistema de vídeo vigilância do espaço.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o prejuízo ronda os 8 mil euros.

Famalicão: Homem de 29 anos detido na cidade com mil doses de haxixe, dinheiro e colete antibala

A polícia deteve hoje um homem de 29 anos, em Vila Nova de Famalicão, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção aconteceu durante uma ação de patrulhamento, depois de os agentes terem identificado uma viatura a circular em excesso de velocidade. Após a ordem de paragem e durante a fiscalização, foi encontrado no interior do carro haxixe suficiente para cerca de 1002 doses, que foi apreendido.

Durante a mesma operação, os polícias apreenderam ainda 185 euros em dinheiro, alegadamente relacionados com a atividade ilícita, bem como um telemóvel e um colete antibala.

Gasóleo bate recorde histórico em Portugal

As principais petrolíferas anunciaram novos aumentos nos preços dos combustíveis esta semana. A Galp e a Repsol subiram a gasolina 2,5 cêntimos por litro e o gasóleo 6,8 cêntimos, enquanto a BP aumentou a gasolina 3 cêntimos e o gasóleo 6,5 cêntimos.

Este aumento coloca o gasóleo num novo máximo histórico, ultrapassando o valor mais alto registado em junho de 2022.

Atualmente, os preços praticados em algumas estações são:

  • Galp: Gasolina 95 – €2,049 | Gasóleo simples – €2,277
  • BP: Gasolina 95 – €2,069 | Gasóleo simples – €2,299
  • Repsol: Gasolina 95 – €2,039 | Gasóleo simples – €2,267

O GPL mantém-se mais acessível, variando entre €1,114 e €1,13 por litro.

Combustíveis: Governo aumenta desconto, mas preços continuam a subir

A partir desta segunda-feira, 6 de abril, entra em vigor um novo reforço do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), conforme estabelecido em portaria publicada em Diário da República.

O Governo fixa agora os descontos em 83,43 euros por mil litros no gasóleo rodoviário e 45,84 euros por mil litros na gasolina sem chumbo. Em termos práticos, os consumidores beneficiam de uma redução adicional de 8,34 cêntimos por litro no gasóleo e de 4,58 cêntimos por litro na gasolina.

Apesar deste alívio fiscal, a tendência de subida mantém-se nos preços finais. O gasóleo deverá encarecer cerca de 9 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar aproximadamente 4 cêntimos por litro.

A atualização reflete a pressão dos mercados internacionais, que continua a sobrepor-se às medidas de mitigação aplicadas pelo Governo.

Depois da gasolina e do gasóleo… GPL subiu 25 cêntimos em algumas ‘bombas’ esta semana

O preço do GPL registou um aumento significativo esta semana, segundo dados das plataformas que monitorizam os valores dos combustíveis em Portugal.

De acordo com estas fontes, o acréscimo foi particularmente expressivo nos postos da Repsol, onde o preço subiu cerca de 25 cêntimos por litro.

Este aumento repentino está a gerar preocupação entre os consumidores, sobretudo numa altura em que os custos com energia continuam a pesar no orçamento das famílias.

Lançada em Portugal petição para proibir maiores de 75 anos de conduzir

Uma petição que propõe proibir a condução a partir dos 75 anos foi lançada em Portugal. A iniciativa volta a colocar em discussão o equilíbrio entre segurança rodoviária e direitos individuais.

O autor defende que o envelhecimento pode afetar capacidades essenciais à condução, como a visão, os reflexos e a cognição, aumentando o risco de acidentes. Considera também que os exames médicos atualmente exigidos não garantem uma avaliação contínua eficaz.

A proposta sugere ainda a criação de alternativas de mobilidade para pessoas idosas, de forma a minimizar o impacto da medida.

Por outro lado, especialistas alertam para o risco de discriminação etária, defendendo que a aptidão para conduzir deve ser avaliada individualmente.