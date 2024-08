Mercadona avança com mais novidades na secção pronto a comer

A Mercadona continua a avançar na melhoria do seu serviço ao “Chefes” (clientes), da sua experiência de compra e satisfação para nunca deixar de o surpreender. Prova disso são as últimas incorporações no sortido da sua secção Pronto a Comer: pratos fáceis, simples e frescos para o verão como o Poke de Frango, a Salada de Frutos do Mar e o Salmão com Legumes.

Quanto ao Poke de Frango, é composto por arroz cozido, frango, grão-de-bico, queijo, milho, batata-doce, mistura de sementes e molho de iogurte. Por outro lado, o Salmão com Legumes vem acompanhado de molho romesco, arroz e legumes assados (curgete, batata, pimento vermelho e batata-doce), e a Salada de Frutos do Mar composta por massa, pota, cebola roxa em conserva, gambão, camarão cozido, vinagrete, cenoura em conserva e azeitonas pretas. São pratos prontos a comer, com um formato que facilita o seu consumo em qualquer momento.

Estes novos pratos juntam-se a outras opções muito procuradas pelos clientes no verão, como a Baguete de Frango, ou a Salada de Massa e Atum, disponível em toda a cadeia.

Além disso, a esta ampla oferta de sortido, juntam-se as bebidas frescas, uma grande opção para acompanhar vários pratos, sobretudo nesta época do ano. A Mercadona tem à disposição dos seus “Chefes” refrigerantes, cervejas, água e outras bebidas em diferentes tamanhos.

Máxima qualidade ao melhor preço

A Mercadona lançou a estratégia SPB (Sempre Preços Baixos), em 1993, após constatar que os produtos que mais se vendiam eram os que tinham a máxima qualidade ao melhor preço, sempre por essa ordem, e cujo custo não mudava constantemente. Durante todos estes anos, a empresa não deixou de apostar na qualidade, que é um dos principais desafios enfrentados diariamente por todos os departamentos e cujo impulso representa uma clara oportunidade para poder continuar a oferecer produtos diferenciados.