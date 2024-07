Mercadona volta a baixar os preços em produtos como pão, massa e azeite

Esta nova redução de preços, que se junta à de fevereiro passado e que acumula um total de mais de 1.000 produtos com descidas de preços em 2024, é o resultado do empenho da empresa em transferir as reduções de preços de custo para o PVP e em reforçar as suas estratégias de venda.

Como resultado do seu compromisso de baixar os preços de venda ao público quando os preços de custo são reduzidos e de reforçar as suas estratégias de vendas, a empresa destinou um total de 150 milhões de euros a otimizações que, sem afetar a qualidade, permitirão que o cliente continue a beneficiar desta mudança e poupe até 150 € por ano no seu carrinho de compras.

Entre os produtos com redução de preços encontram-se alimentos como o pão, a massa e o azeite.

José Manuel Burguera, diretor de estratégia de preços do Departamento de Compras e Prescrição da empresa, afirma que estas reduções não seriam possíveis “sem o esforço na produtividade, rentabilidade e gestão que está a ser feito pelos 104.000 trabalhadores e pelos 3.000 fornecedores, pois só assim é sustentável que toda a cadeia consiga baixar os preços sem afetar a qualidade”.

A empresa continuará a reforçar a sua cadeia de montagem para identificar oportunidades de mercado em conjunto com os fornecedores especialistas com que trabalha.