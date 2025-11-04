Sociedade

Ministra anuncia medida: Devolver garrafas de plástico, alumínio e aço vai dar dinheiro

A partir de 10 de abril de 2026, quem devolver garrafas de plástico, alumínio ou aço vai receber dinheiro. A medida foi anunciada pela ministra Maria da Graça Carvalho no Parlamento.

O novo Sistema de Depósito e Reembolso vai ter oito mil pontos de recolha em todo o país e 2.500 máquinas automáticas em supermercados, lojas, hotéis, restaurantes e cafés.

Ao comprar uma bebida até três litros, o consumidor paga um valor extra, que será devolvido quando entregar a embalagem.

O Governo espera poupar até 40 milhões de euros em limpeza urbana. As garrafas recolhidas serão recicladas e usadas para fazer novas embalagens.

Famalicão entre os municípios mais financeiramente eficientes: 7º lugar no ranking nacional

Vila Nova de Famalicão melhorou a sua posição no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses. O concelho ocupa agora o 7.º lugar nacional no ranking da eficiência financeira, depois de ter ficado em 8.º lugar no ano anterior.

O estudo, elaborado pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e pela Ordem dos Contabilistas Certificados, com o apoio do Tribunal de Contas, analisou as contas de 2024 dos 308 municípios do país.

Entre os municípios de maior dimensão, Famalicão é o mais bem classificado do distrito de Braga e apresenta o maior equilíbrio orçamental a nível nacional.

A autarquia de Mário Passos mantém uma trajetória positiva desde 2017, ano em que ocupava o 16.º lugar. O concelho consolidou assim a sua posição entre os municípios portugueses com melhor desempenho financeiro.

A 21.ª edição do Anuário Financeiro confirma o rigor da gestão municipal e o compromisso do executivo com a estabilidade e a sustentabilidade das contas públicas.

Famalicão: Ex-dirigente de clube de futebol condenado por abuso sexual

Esta terça-feira, o Tribunal de Guimarães condenou a seis anos e oito meses de prisão um homem de 64 anos por abusar da sobrinha-neta, de 11 anos. O crime terá ocorrido em 2020, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo avança o JN, o antigo dirigente de um clube de futebol amador terá abusado sexualmente da criança, duas vezes, na piscina de casa, tendo em conta que eram vizinhos.

O arguido terá ainda de pagar uma indemnização de 18 mil euros à vítima, à qual acrescem todos os custos associados a tratamentos psicológicos.

Famalicão: Cemitério de Brufe com nova ala pronta e abençoada

A nova ala do cemitério paroquial de Brufe, em Vila Nova de Famalicão, já está concluída e foi oficialmente abençoada este sábado.

A ampliação do cemitério responde a uma necessidade sentida pela freguesia, garantindo mais espaço e melhores condições para receber quem ali presta homenagem aos seus entes queridos.

A nova ala do cemitério inclui arruamentos pavimentados e um ambiente harmonioso e organizado.

Esta intervenção resulta num investimento que visa preparar o futuro e responder às necessidades da população.

Mais de 1 500 inscritos na São Silvestre de Famalicão 2025

A São Silvestre de Famalicão 2025 já soma mais de 1 500 inscritos. A 9.ª edição da prova realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada junto à Câmara Municipal.

As inscrições estão abertas e têm o valor de 15 euros por pessoa até 30 de novembro.

O evento inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 4, e pode ser uma das maiores edições de sempre da terceira São Silvestre mais participada do país.

Famalicão: Problema num tubo de águas pluviais obriga ao corte da Rua Adriano Pinto Basto

A Câmara Municipal de Famalicão anunciou o encerramento temporário da Rua Adriano Pinto Basto devido a um problema detetado num tubo de águas pluviais. A intervenção obrigou ao corte do trânsito automóvel a partir do entroncamento com a Rua Daniel Santos, medida que entrou em vigor este sábado.

De acordo com a autarquia, os trabalhos de reparação já estão em curso e a normal circulação deverá ser restabelecida na próxima segunda-feira, caso as condições permitam.

Famalicão: Mulher ferida em colisão entre três carros na N14

Uma mulher, com 57 anos, ficou ferida na sequência de uma colisão entre três carros, ocorrida na manhã deste sábado, na N14, em Famalicão.

O sinistro deu-se na freguesia de Cruz e obrigou ao corte temporário do trânsito.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses que a transportaram para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.