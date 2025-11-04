Ministra anuncia medida: Devolver garrafas de plástico, alumínio e aço vai dar dinheiro

A partir de 10 de abril de 2026, quem devolver garrafas de plástico, alumínio ou aço vai receber dinheiro. A medida foi anunciada pela ministra Maria da Graça Carvalho no Parlamento.
O novo Sistema de Depósito e Reembolso vai ter oito mil pontos de recolha em todo o país e 2.500 máquinas automáticas em supermercados, lojas, hotéis, restaurantes e cafés.
Ao comprar uma bebida até três litros, o consumidor paga um valor extra, que será devolvido quando entregar a embalagem.
O Governo espera poupar até 40 milhões de euros em limpeza urbana. As garrafas recolhidas serão recicladas e usadas para fazer novas embalagens.