Morreu Francisco Pinto Balsemão

Morreu esta terça-feira, 21 de outubro de 2025, aos 88 anos, Francisco Pinto Balsemão, uma das figuras mais marcantes da política, do jornalismo e dos media em Portugal. Nascido em Lisboa a 1 de setembro de 1937, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, mas foi no jornalismo e na comunicação que deixou a sua maior marca. Começou a carreira no Diário Popular e, em 1973, fundou o semanário Expresso, que rapidamente se tornou uma referência no jornalismo português, símbolo da liberdade e da independência editorial.

Depois da Revolução de Abril, foi um dos fundadores do Partido Social Democrata (PSD) e chegou a primeiro-ministro em 1981, cargo que ocupou até 1983. O seu governo sucedeu ao de Francisco Sá Carneiro e enfrentou tempos politicamente instáveis, mas Balsemão ficou conhecido pelo seu estilo discreto, racional e pelo compromisso com a consolidação democrática.

Terminada a vida política ativa, regressou em força ao setor da comunicação social. Em 1992 criou a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, o primeiro canal de televisão privado em Portugal, reforçando a sua posição como pioneiro no mundo dos media. À frente do grupo Impresa, construiu um império que inclui o Expresso, a SIC e várias publicações de referência.