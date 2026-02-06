Preço da gasolina aumenta e gasóleo desce na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o preço da gasolina deverá aumentar 1 cêntimo por litro, já o gasóleo tem margem para uma ligeira descida de 0,5 cêntimos.
Tribunal decide: Caso a envolver têxtil famalicense terá que ser resolvido no Paquistão
A têxtil Rifer, sediada em Vila Nova de Famalicão, terá de recorrer aos tribunais do Paquistão para tentar reaver 169 mil euros, após alegar ter recebido fio para tecelagem com defeito, material que acabou por não poder ser usado na produção.
O caso chegou aos tribunais portugueses, mas o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que o litígio deve ser tratado no Paquistão, uma vez que os contratos entre as empresas indicam esse país como foro competente em caso de conflito.
A empresa famalicense alegou dificuldades em avançar com o processo naquele país, mas a decisão judicial manteve a obrigatoriedade de recorrer à justiça paquistanesa.
Depressão Marta chega a Portugal no sábado
Uma nova depressão atmosférica, denominada Marta, poderá provocar um agravamento significativo das condições meteorológicas no Norte do país já no próximo sábado, numa altura em que a região ainda recupera dos efeitos do mau tempo dos últimos dias.
As previsões apontam para períodos de chuva intensa, acompanhados por vento forte, sobretudo durante a tarde. Em alguns locais, as rajadas poderão ultrapassar os 100 quilómetros por hora, aumentando o risco de ocorrências, tendo em conta os solos já muito saturados.
Também a agitação marítima deverá manter-se elevada ao longo da costa Norte, com ondas de grande dimensão. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou vários distritos da região sob aviso meteorológico, devido ao vento e ao estado do mar.
Para domingo, dia das eleições presidenciais, é esperada uma melhoria temporária, embora a instabilidade deva regressar nos dias seguintes.
Homem atropelado no centro de Famalicão
Um homem foi atropelado, ao final da tarde desta quinta-feira, no centro de Vila Nova de Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 18h00, na Av. 25 de Abril e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.
A vítima, com idade a rondar os 60 anos, foi transferida com ferimentos ligeiros para o hospital local.
André Ventura quer adiar segunda volta das presidenciais devido ao mau tempo
André Ventura vai pedir o adiamento da segunda volta das eleições presidenciais, marcada para este domingo, 8 de fevereiro.
O candidato considera que as recentes tempestades, que afetaram sobretudo a região Centro do país, podem impedir condições de igualdade para que todos os eleitores possam votar.
Nesta segunda volta, André Ventura disputa a Presidência da República com António José Seguro. O pedido prevê que o ato eleitoral seja adiado por uma semana.
Tráfico de droga: Famalicão envolvido em operação nacional da PSP
Famalicão esteve envolvido numa operação nacional da PSP que levou à detenção de 12 pessoas, entre elas uma mulher, suspeitas de tráfico de droga. A ação incidiu ainda sobre Braga, Guimarães, Lisboa, Coimbra e Évora.
A operação, conduzida entre sábado e terça-feira, resultou na apreensão em várias localidades, incluindo Famalicão, de 2,4 kg de cocaína, 1,7 kg de haxixe e quase meio quilo de MDMA, totalizando dezenas de milhares de doses. Foram também apreendidos cerca de 320 mil euros, 10 viaturas, uma pistola de 9 mm, 59 munições e uma balança de precisão.
Segundo a PSP, os suspeitos residem maioritariamente em Lisboa, Évora, Coimbra, Porto e áreas próximas, sendo a mulher detida natural da Maia.
A investigação, iniciada em 2023, tinha como alvo grupos que atuavam na zona do Porto e forneciam droga diretamente a consumidores, com Famalicão a ser uma das localidades onde a distribuição foi interrompida.
A PSP destaca que a operação permitiu desmantelar parte do fluxo de droga no norte do país e contribuiu para a repressão de crimes que preocupam a comunidade local.
Famalicão: Mário Passos anuncia o envio de mais de 8 mil telhas para Leiria e Santarém
A Câmara Municipal de Famalicão vai enviar cerca de oito mil telhas para apoiar a reconstrução de habitações afetadas pela tempestade Kristin, nos distritos de Leiria e Santarém, regiões mais atingidas pelo mau tempo dos últimos dias.
O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Mário Passos, que manifestou solidariedade para com as famílias, empresas e instituições afetadas, sublinhando que os próximos tempos serão dedicados à recuperação dos prejuízos materiais e também ao apoio emocional das populações atingidas.
A ajuda parte de Famalicão já amanhã, informa o autarca.