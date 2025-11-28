Preço dos combustíveis desce até 7 cêntimos na próxima semana

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território continental devido ao elevado risco de disseminação da gripe aviária.
Segundo a DGAV, a situação é grave na União Europeia e em Portugal, com um aumento de focos confirmados este ano. Por isso, aves de capoeira e em cativeiro devem permanecer nos respetivos alojamentos, evitando contacto com aves selvagens. Também estão proibidas feiras, mercados, exposições e concursos de aves.
Nas zonas de proteção e vigilância, não é permitida a circulação de aves, ovos ou carne fresca proveniente desses estabelecimentos, nem o repovoamento de espécies cinegéticas.
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) alertou os países da UE para reforçar a vigilância e medidas de biossegurança, incluindo o confinamento das aves, monitorização de rotas migratórias e remoção imediata de carcaças de aves selvagens.
Em Portugal, novos focos foram detetados em Torres Vedras, Aveiro e Santarém, elevando o total para 39 focos este ano. Embora a transmissão para humanos seja rara, a infeção pode ser grave.