A freguesia de Ribeirão celebra, por estes dias, o 36.º aniversário de elevação a vila. As festividades começaram a 25 de junho e terminam a 10 de julho, com inúmeras iniciativas, sendo que o momento alto decorre na tarde deste domingo, a partir das 15 horas, com a sessão solene.

Ainda do programa realce, para a noite desta quarta-feira, às 2h30, uma Noite de Circo pelo Instituto Nacional de Artes Circenses, em frente à sede da Junta de Freguesia. Na quinta-feira, às 19 horas, decorre a abertura da Feira do Associativismo, ficando a noite para o concerto de Cláudia & Minhotos Marotos, nas piscinas. Miguel 7 Estacas anima a comunidade ao final da noite de sexta-feira, às 23h30.

Para sábado estão reservadas várias atividades desportivas e culturais enquanto que o domingo começa com uma celebração eucarística, prossegue com a sessão solene, já no período da tarde, e uma homenagem a Santos Oliveira.

Na noite de 8 de julho há música com Folc D´Ave, no dia 9 decorre o Festival de Folclore e, para terminar, no dia 10, Concerto de órgão de Tubos e Coro Polifónico.

Confira, no cartaz, toda a programação que a autarquia ribeirense definiu para celebrar o 36.º aniversário de elevação a vila.