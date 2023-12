Trofa: Aldeia Natal abre hoje com Mega Parada

A “Aldeia Natal” da Trofa arranca esta sexta-feira, dia 1 de dezembro e prolonga-se até ao final do mês, sendo que terá uma programação variada com o objetivo de agregar a comunidade no espírito da quadra.

Com diversões gratuitas, a novidade deste ano, é a pista de gelo com 200 metros quadrados. A Aldeia Natal terá vários pontos de diversão, desde carrosséis, street food, comboio de natal, coreto, Casa do Pai Natal e Presépio. Para além das atrações para toda a família, a Feira do Livro, o Mercadinho de Natal e os espetáculos de dança e música animarão a Aldeia.

Em toda a Aldeia poderá tirar fotos junto dos vários “photopoints” espalhados pelo espaço. A Casa do Pai Natal será outros dos pontos de visita, entre as 10h30 e as 12h30 e das 15h30 as 19h30, nos fins-de semana de 2 e 3 e de 8, 9 e 10 e na semana de 16 a 23 de dezembro, as crianças poderão interagir com o Pai Natal, a Mãe Natal e com os divertidos duendes.

O Recinto da Aldeia Natal abre ao público de segunda a quinta-feira, das 16h00 às 22h00. Às sextas-feiras, das 16h00 às 23h00, aos sábados, das 16h00 às 23h00 e aos domingos e feriados, das 10h30 às 22h00.