Trofa recebe maior evento de Kyokushin de Portugal a 8 de junho

A Câmara Municipal da Trofa organiza a 4ª Edição do Fórum Ambiente sob o tema “Mobilidade Urbana, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, no auditório do Fórum Trofa XXI, no dia 6 de junho, a partir das 10h00, com entrada livre.

Um conjunto de oradores especialistas promove a reflexão e o debate, sobre a temática relacionada com a mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável. Serão apresentadas soluções, inovações e exemplos de sucesso.

Dividido em três painéis, o Fórum abordará temáticas como “A Sustentabilidade Ambiental”, “Promoção da Intermodalidade e dos Serviços de Mobilidade” e “Políticas de Mobilidade Urbana Sustentável”.

A sessão de abertura está marcada para as 10h00. No primeiro painel Ariana Pinho, da Área Metropolitana do Porto, irá moderar Sérgio Pinto Cardoso, da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, que abordará os benefícios da mobilidade ativa para a saúde; Paula Nunes da Silva, da Quercus, que terá uma intervenção relacionada com o impacto da mobilidade nas alterações climáticas; a terminar o primeiro painel João Joanaz de Melo, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, lançará os desafios da descarbonização no setor dos transportes.

Ainda durante a manhã, o segundo painel “Promoção da Intermodalidade e dos Serviços de Mobilidade” e sob a moderação de Pedro Barradas, Armis Group, Rui Velasco Martins, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, e Inês Viegas, Board Member da Transportes, Inovação e Sistemas apresentam nova cultura de acessibilidade e mobilidade e a tecnologia ao serviço da mobilidade.

A parte da tarde estará reservada para as políticas de mobilidade sustentável com a participação do Presidente da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira. Daniel Casas Valle, da Urban Dynamics, será o segundo orador, com o tema relacionado com o desenho urbano como Indutor de modos suaves e ativos; Sandra Lameiras, da Otimização e Planeamento de Transportes, S.A, apresentará planos de mobilidade urbana sustentável; a fechar o painel, o vereador da Câmara Municipal de Viela Real, Adriano Sousa, demonstrará a importância da estratégia na promoção e desenvolvimento de projetos sustentáveis.

Os interessados devem proceder à inscrição prévia, através do link disponibilizado no site da Câmara Municipal da Trofa: https://mun-trofa.pt/14567/iv-forum-do-ambiente—formulario-de-inscricao.