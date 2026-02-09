Aviso laranja e chuva intensa mantêm-se no Norte

O Norte de Portugal vai continuar a ser afetado por chuva forte e persistente até quarta-feira, devido à entrada de uma massa de ar muito húmida com características tropicais, segundo o IPMA.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu estão sob aviso laranja na terça-feira, prevendo-se períodos de precipitação intensa e acumulados elevados, sobretudo entre terça e quarta-feira.

O vento poderá também soprar com rajadas fortes nas zonas mais altas. A partir de quinta-feira é esperado um ligeiro desagravamento, embora a chuva possa continuar, ainda que com menor intensidade.

As temperaturas mantêm-se acima do normal para fevereiro, mas deverão descer a partir do final da semana.