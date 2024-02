Cidade Hoje ganha espaço em programa da RTP

Na tarde deste sábado, às 15 horas, o FC Famalicão recebe o Damaiense, a contar para a jornada 14 da Liga BPI, campeonato nacional feminino.

As famalicenses ocupam o nono lugar, com 10 pontos, enquanto que a equipa da Amadora está num tranquilo sexto lugar, com 20 pontos.

Depois do regresso às vitórias, em casa do Ouriense, na jornada passada, o conjunto famalicense anda mais animado e confiante. Na antevisão ao jogo de amanhã, Matilde Fidalgo antevê uma partida difícil, «perante uma equipa que se tem batido muito bem, mas nós estamos num bom momento e acredito que a vitória penderá para o nosso lado. A vitória passada é um sentimento que queremos replicar em todos os jogos, por isso vamos entrar em campo com essa motivação extra».

Já o treinador Rui Batista vê o Damaiense como «uma equipa de enorme atitude competitiva e isso deixa-nos em alerta. Ambicionamos ter uma postura agressiva desde o primeiro minuto, muito focados no aproveitamento das oportunidades que tivermos». A equipa adversário é, acrescenta, «muito pragmática, muito vertical, com jogadoras muito rápidas. Nós temos que manter serenidade e uma atenção redobrada em termos defensivos quando perdermos a bola. Temos que ser muito focados, jogar de forma intensa e controlar o jogo com a bola».