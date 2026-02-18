Cinco condutores apanhados com excesso de álcool

Nas cidades de Braga e Vila Nova de Famalicão, a PSP deteve cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 27 e 69 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste, acusaram uma TAS entre 1,34 e 2,45 g/l no sangue.

As detenções aconteceram nos últimos dias, segunda e terça-feira.