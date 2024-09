A bombeira Mónica Vilela voltou a estar em destaque na prova Escadórios da Humanidade, este sábado, em Braga.

A operacional dos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave, que já chegou a conquistar o título de bombeira mais rápida do país, alcançou o quinto lugar do escalão “C Seniores 2 Fem.” da prova que desafia os soldados da paz a subirem os 566 degraus do Bom Jesus, carregados com dezenas de quilos de equipamento.

Na geral, Mónica Vilela ficou na 16ª posição. A bombeira cumpriu a prova em 09:51.