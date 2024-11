Descida mínima no preço dos combustíveis na próxima semana

Francisco Costa, um jovem de 24 anos natural de Famalicão e residente em Oliveira São Mateus, perdeu a vida esta terça-feira após um grave acidente de mota no Porto, junto ao Campo 24 de Agosto. Segundo informações apuradas pelo Jornal de Notícias, o acidente aconteceu pouco antes das 16 horas, quando a mota de Francisco colidiu com um automóvel.

O impacto foi violento, e o jovem, que recentemente começou a trabalhar numa empresa perto do local do acidente, foi assistido pelas equipas de emergência do INEM que realizaram as manobras de reanimação. Apesar dos esforços, Francisco foi transportado em estado crítico para o Hospital de Santo António, onde viria a falecer devido aos graves ferimentos.