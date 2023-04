Famalicão: Copa do Ave começa com vitória do CD Aves

A 9.ª edição do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão será apresentada no Museu Bernardino Machado, no dia 6 de maio, pelas 18h15. O momento assinala a abertura de inscrição de curtas-metragens na competição do festival, que decorre até dia 13 de outubro. No dia da apresentação decorre a inauguração da exposição ‘Cartazes do Cinema Português’, desenvolvida por estudantes de Design da Escola Superior de Media Artes e Design (Instituto Politécnico do Porto), pelas 17h30; seguindo-se a apresentação do júri e linhas gerais da 9.ª edição do festival, pelas 18h15. Logo depois, às 18h30, haverá um debate em torno da temática ‘O futuro é o presente do cinema’, envolvendo o painel de jurados da competição, sob moderação do comissário do Ymotion, Rui Pedro Tendinha.

O dia termina no Classe Bar com a projeção de curtas-metragens, com curadoria da professora universitária Maria João Cortesão, no jardim do espaço, pelas 22 horas, seguido de After Party, com entrada sujeita às condições do espaço.

De 6 a 12 de maio decorrerá o Ciclo Formativo no Centro de Estudos Camilianos e em escolas famalicenses, com sessões sobre cinema de animação, cinema documental, argumento, acting para cinema e realização cinematográfica, uma dinâmica habitual do festival.

O Ymotion é um festival organizado, desde 2015, pelo Município de Vila Nova de Famalicão. O certame tem vindo a afirmar-se no circuito de mostras e festivais de cinema do país, sendo um impulso para o trabalho de jovens cineastas, dos 12 aos 35 anos de idade, e consolidando Famalicão como a ‘Capital do Cinema Jovem de Portugal’.

Na edição de 2022, ‘2020: Odisseia no 3º Esquerdo’ (2021), curta-metragem de Ricardo Leite, venceu o Grande Prémio Joaquim de Almeida. Paralelamente ao concurso de curtas-metragens, ao longo do ano decorrem atividades formativas e educativas, dirigidas, principalmente, a estudantes de multimédia e cinema.

Mais informações sobre o Ymotion e a submissão de candidaturas na competição, consulte: www.ymotion.org.