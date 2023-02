Famalicão: Detetada descarga no Rio Pelhe em Calendário

A goleada (4-1) imposta à B SAD, na noite desta quarta-feira, colocou o FC Famalicão em mais uma meia-final da Taça de Portugal, a terceira da sua história.

O acesso à final será discutido com o FC Porto, numa eliminatória a duas mãos, cujo primeiro jogo está marcado para 26 de abril.

A presença do emblema famalicense nesta fase da competição é mais um momento importante na sua história desportiva, depois de igual feito na época 2019/2020, também com João Pedro Sousa. E não é coisa pouca que possa ser encarada com “naturalidade”.

Para uma equipa que, em 2018/2019, regressa, 25 anos depois, ao principal campeonato nacional; logo a seguir é semifinalista da prova Rainha e, quatro épocas depois, repete a presença, é feito que poucos clubes se podem orgulhar. Neste período – desde a época 2019/2020 -, o Famalicão é, a par do Benfica, também por duas vezes, a segunda equipa com mais presenças nas meias-finais, só superado pelo FC Porto, com quatro

Em 2019/2020 a equipa famalicense lutou com o Benfica um lugar na final, que acabaria por ser vencida pelo Porto. Com os benfiquistas, os famalicenses perderam, 3-2, o primeiro jogo e empataram (1-1) no segundo.

A outra presença nesta fase da competição aconteceu na época 45/46, acabando com uma esmagadora derrota, 11-0, com o Sporting depois de um percurso em que o Famalicão foi apelidado de “tomba gigantes”, ao deixar pelo caminho o Elvas e Olhanense, equipas da 1.ª divisão, quando os famalicenses jogavam no escalão inferior.