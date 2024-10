Famalicão: Faleceu aos 88 anos a Irmã Maria da Conceição de Vale S.Cosme

O estado do tempo no Minho, em particular, agravará nos próximos dias, muito por culpa de um “rio atmosférico”, e influência, depois, de um ciclone (Ex-furacão Kirk), que neste momento ainda é um furacão categoria 4, mas irá perder intensidade

Assim a chuva irá cair persistentemente, ora mais fraca, ora mais forte, já a partir deste sábado, com destaque para o início do dia de domingo, e segunda-feira, alturas em que poderá cair com maior intensidade!

Na terça-feira até pode haver um alívio, embora haja nuvens, e seja provável que continue a chover, mas depois, com a aproximação do ciclone Kirk, o tempo volta a agravar para quarta-feira

Na quarta-feira, dia 9 de outubro, é de esperar muita chuva, com risco de inundações (100l\m2, ou mais, em 24h), além de vento com rajadas até 100km/h no Minho – sendo que a chuva se prolonga pelo menos até dia 11, ainda com alguma intensidade, por vezes

É esperada a possibilidade de trovoadas

Deve ser destacado também que o mar estará MUITO agitado, com ondas que, a meio da semana, podem atingir 10 metros a Norte do Cabo Carvoeiro

O IPMA já emitiu avisos amarelos por chuva para este fim-de-semana, devendo ser prolongados, e agravados, ao longo da semana, uma vez que se prevê, de facto, muita precipitação

Nas zonas onde os solos estão mais frágeis, devido aos fogos florestais, há ainda o risco de deslizamentos de terra, e derrocadas

Assim deve seguir os conselhos das autoridades (ANEPC), para evitar danos e prejuízos