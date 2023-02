Famalicão: O David nasceu em Vermoim e por isso recebeu 400€ da junta de freguesia

O Agrupamento de Escuteiros do 291 de Calendário esteve, no passado fim de semana, em atividade na sua comunidade e a celebrar o Dia de Baden-Powell, que se assinala a 22 de fevereiro, data do nascimento do fundador do escutismo. Estiveram envolvidos os seus oitenta elementos, num programa que teve início no sábado, na capela de Nossa Senhora de Fátima, com uma vigília de preparação para o dia das Promessas.

No domingo, o salão paroquial encheu-se para a eucaristia das 10h30, solenizada pelo Grupo Coral dos Escuteiros, durante a qual fizeram as suas Promessas cinco lobitos (foto) quatro exploradores, três pioneiros e cinco caminheiros, num juramento perante a comunidade, os padrinhos e o seu assistente Pe. Jorge Ferreira.

O CNE-291 conta já com 82 anos de atividade; mas, refira-se que o Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português, nasceu em Braga, a 27 de maio de 1923, estando por tal, este ano, a comemorar o seu centenário, cuja cerimónia irá envolver alguns milhares de escuteiros.