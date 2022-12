Famalicão: Projeto ‘ADN’ da PASEC vence Programar em Rede 2022

O projeto ‘ADN’ de Famalicão, da PASEC – Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais, venceu a edição 2022/2023 do Programar em Rede, iniciativa do Município de Vila Nova de Famalicão que contempla uma verba, até 10 mil euros, para financiar um projeto cultural que seja apresentado em rede por várias entidades do concelho.

O ‘ADN’ será desenvolvido em parceria com o Centro Artístico ‘A Casa ao Lado’, o Agrupamento de Escolas D. Maria II, a Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência (AFPAD) e a APDASC Norte – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural.

Partindo de um processo de investigação-relação-ação, ‘ADN’ pretende levar os jovens e adultos famalicenses, nomeadamente os que estão em situação de exclusão, a refletir e retratar os principais autores e figuras históricas de Famalicão, através de um espetáculo interativo de rua e em espaços culturais com as populações locais por todo o concelho. Os textos, bandas sonoras, cenários amovíveis e encenações de dança e expressão corporal serão desenvolvidos pelos cidadãos numa lógica de cocriação.

A esta edição do Programar em Rede, concorreu, ainda, a Ribeirão Musical – Sociedade Artística e Musical com o projeto ‘Imbricações Artísticas’. A proposta vencedora conquistou cerca de 10 dos 18 votos apurados pelo Conselho Municipal da Cultura, do qual fazem parte as entidades culturais do concelho. A reunião decorreu na passada segunda-feira, 28 de novembro, na Casa das Artes.

Lançado em 2016, o programa municipal já apoiou cerca de seis projetos culturais de cooperação, que constituíram um investimento municipal na ordem dos 59 mil euros, tendo servido de alavanca para a concretização de «Museus Ilustrados em Rede» (2016), «Traço» (2017), «Poesia Invade a Cidade» (2018), «Marc@s, Intervenção pela Arte & Cultura – Pela Coesão Comunitária» (2019), «Intervenções artísticas na Unidade Hospitalar de Famalicão» (2020) e «Obras Sobrepostas» (2021).