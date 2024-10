Grande aumento: Gasolina e gasóleo sobem a partir de segunda-feira (+ 3 cênt p/litro)

Na tarde desta quinta-feira, entre as 17h30 e as 18h30, ocorreu uma tentativa de furto numa viatura estacionada na via pública, na Rua Padre Freitas Reis, zona do Vinhal, em Famalicão. Os assaltantes partiram o vidro do lado do passageiro, na expectativa de encontrarem bens de valor no interior do veículo.

No entanto, a tentativa foi frustrada, já que não havia nenhum objeto de valor dentro da viatura. Sem conseguir furtar material, os criminosos acabaram por fugir, deixando o prejuízo do vidro partido.

O caso foi reportado à Polícia de Segurança Pública (PSP).