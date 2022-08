Guimarães: Jovem de 25 anos morre em despiste de carro

Famalicão sofre derrota em casa do Estoril Praia no primeiro jogo da época (2 – 0)

O Futebol Clube de Famalicão iniciou a época com uma derrota, em casa do Estoril Praia, na tarde deste sábado.

A equipa adversária marcou por duas ocasiões, ao minuto 20 e 45.

Francisco Geraldes e Arthur foram os marcadores de serviço.

Na próxima sexta-feira, o Futebol Clube de Famalicão recebe o Braga S.C., no segundo desafio da época no principal campeonato do futebol português.