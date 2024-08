Homem encontrado morto em Santo Tirso

O restaurante Dona Francesinha, parte para uma nova aventura na cidade de Santo Tirso e abre portas ao público hoje, dia 1 de agosto às 19h, precisamente no dia em que se assinalam dois anos do seu encerramento.

Um dos mais emblemáticos locais da cidade de Santo Tirso, que foi cuidadosamente requalificado e modernizado, durante os últimos 7 meses com um investimento que rondou os 300 mil euros, além de obras de reabilitação da cobertura e fachada, na ordem dos 90 mil euros, realizadas pelo Município.

Estas obras foram essenciais para que permitisse o aumento da capacidade do espaço. Agora a Casa de Chá fica com uma capacidade aproximada de 120 lugares no interior e, ainda, uma esplanada. Além do mais, irá permitir o funcionamento das várias áreas do restaurante em todas as estações do ano.

O novo restaurante vai dar nova vida ao espaço da Casa de Chá e, consequentemente, ao Jardim D. Maria II, funcionando de domingo a quinta-feira, das 10h00 às 24h00. Um horário que será prolongado até às 2h00 à sexta-feira e ao sábado.

A proposta da marca passa pela criação de um conceito abrangente: um Restaurante, Snack-bar e Cafetaria com o objetivo de promover a “nossa” gastronomia e dinamizar o espaço culturalmente. O espaço está constituído por quatro áreas para usufruto dos clientes: sala interior, sala interior para eventos privados, esplanada interior e esplanada exterior.