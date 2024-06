Jovem da Trofa morre esfaqueado na zona de restauração do NorteShopping

Famalicão: Greve no tribunal mantém médico detido

O médico suspeito de abuso sexual a duas crianças, no Hospital de Famalicão, vai continuar detido, uma vez que não foram possíveis cumprir as primeiras diligências judiciais, no Tribunal de Famalicão, devido a greve.

O profissional de saúde deverá, por isso, passar pelo menos mais uma noite nas instalações da Polícia Judiciária, havendo a possibilidade de ser ouvido por um juiz de turno, este sábado, no Tribunal Judicial da Póvoa de Lanhoso.

Caso se confirme a audição, no mesmo dia, deverão ser conhecidas as medidas de coação.