Morreu o cantor Marco Paulo

Carro roubado em Famalicão sofre acidente no dia seguinte mas condutor conseguiu novamente fugir com a viatura

A viatura Ford Focus azul, com a matrícula 98-EX-29, furtada no dia 14 de outubro na freguesia de Bairro, Vila Nova de Famalicão, esteve envolvida num acidente de viação no dia seguinte, 15 de outubro, na zona de Areias, em Santo Tirso.

Segundo testemunhas, o veículo colidiu com um autocarro. O jovem que conduzia o carro, presumivelmente assaltante, assumiu a culpa do acidente. No entanto, ao alegar que ia buscar os documentos ao carro, fugiu do local sem deixar rasto.

A situação foi reportada às autoridades e comunicada ao proprietário do veículo que também procura por mais informações.