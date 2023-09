Mostra Comunitária de Vale S. Cosme

Na 6ª jornada do campeonato, o Futebol Clube de Famalicão venceu, em casa, o Arouca, por 1 – 0.

No encontro valeu o golo apontado por Otávio, no decorrer do minuto 28.

Um dos momentos do jogo é atribuído ao guarda redes do Futebol Clube de Famalicão, quando defendeu uma grande penalidade do adversário.

Com este resultado a equipa de João Pedro Sousa sobe ao 5º lugar da classificação, com 11 pontos.

Na próxima jornada, o Futebol Clube de Famalicão defronta o Boavista, no Estádio do Beça, numa partida marcada para as 18h00 de sábado (dia 30).