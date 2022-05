Na noite do próximo sábado, a partir das 21 horas, a Banda de Música de Riba de Ave dá um concerto, de entrada livre, no Teatro Narciso Ferreira.

O tema deste espetáculo musical é “Sons da Romaria”.

Ainda este mês, a banda ribadavense participa, no dia 22, na festa da Senhora do Rosário, em Bairro, e no dia 29 nas celebrações a Nossa Senhora do Rosário, em Fermentões-Guimarães.

Entre diversas participações em várias romarias de destacar, ainda, a festa da Senhora da Aparecida, em Lousada, no dia 14 de agosto, bem como nas Festas Antoninas, em Vila Nova de Famalicão, já no dia 13 de junho.