Segurança Social alerta para nova burla: Mensagem de penhora falsa está a ser enviada

A Junta de Freguesia de Seide recorreu às redes sociais para alertar a comunidade para um problema recorrente naquele território, o depósito de lixo em locais não autorizados, partindo do exemplo do que recentemente aconteceu, no Largo Srª do Parto.

A Junta de Freguesia lembra que existe um serviço gratuito de recolha de “monstros”, como eletrodomésticos e móveis, bastando contactar os números disponíveis: 800 29 28 27 ou 252 320 970. Além disso, o Ecocentro de Famalicão, em Esmeriz, está preparado para receber diversos tipos de resíduos.

A comunidade é chamada a denunciar este tipo de ações e a utilizar os serviços disponíveis para evitar situações semelhantes no futuro.