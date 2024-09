Viatodos: Ventos fortes destroem plantações de milho

A Escola Básica de Ribeirão recebe, no dia 12 de outubro, o Congresso Distrital do Partido Socialista. Será a primeira iniciativa do novo presidente da Comissão Política Distrital, que será eleito no sábado, dia 28 de setembro. Concorrem a estas eleições dois candidatos, Lista A, Luís Soares e Lista B, Victor Hugo Salgado.

O ato eleitoral, na Concelhia de Famalicão, decorrerá das 13 até às 21 horas, na secção de Famalicão, e das 17 até às 21 horas, na secção de Riba de Ave.

Segundo presidente da Concelhia, os candidatos federativos apoiaram a realização do Congresso em Ribeirão «em sinal do reconhecimento do trabalho efetuado pelo PS de Vila Nova de Famalicão e da unidade que a estrutura local vai galvanizando, a partir das eleições que decorreram no passado mês de julho» e que determinaram a reeleição de Eduardo Oliveira que liderou a única lista que se submeteu a sufrágio.