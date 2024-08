Vila do Conde: Agueiros e correntes arrastam grupo de jovens em zona não vigiada

Esta manhã, um homem de 64 anos foi encontrado sem vida na piscina da sua residência na Rua de Nossa Senhora da Guia, em Atães, Guimarães. O alerta foi dado pela esposa da vítima, que descobriu o marido inconsciente e a boiar na água.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães receberam o chamado às 9h20 e deslocaram-se rapidamente ao local, juntamente com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães. Apesar dos esforços das equipas de socorro, o óbito foi confirmado às 11h00. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Guimarães para a realização da autópsia.

A GNR de Guimarães também esteve presente, com os militares do Núcleo de Investigação Criminal a assumir a investigação do caso. As causas do incidente ainda estão por determinar.

Fonte: Guimarães Digital