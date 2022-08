Maia: Ameaça de bomba em posto dos CTT

A Associação Amarcultura participou novamente no cortejo histórico das Festas da Senhora d’Agonia, em Viana do Castelo. Excetuando os dois anos de pandemia, em que as festas não se realizaram, esta foi já a 12ª presença consecutiva do grupo de Calendário, mantendo o estatuto especial de única entidade não vianense a participar neste evento.

Estreado no cortejo de 2018, o quadro apresentado pela coletividade calendarense foi novamente o comboio. Desta vez, recreando o primeiro comboio a chegar à romaria de Viana em 1878, trazendo a aristocracia e a alta burguesia de concelhos vizinhos como Braga e Porto. Um avanço que contribuiu posteriormente para o aumento da popularidade da Romaria da Senhora d’Agonia.

Uma recreação histórica muito aplaudida devido à interação com o público que os atores famalicenses emprestaram ao quadro durante todo o percurso. A prestação da Amarcultura, presente desde 2009 no cortejo histórico, é já uma imagem de marca consolidada e merecedora do reconhecimento do município de Viana do Castelo. Ao longo de 13 anos, mais de 100 famalicenses tiveram a oportunidade de integrar várias interpretações históricas num dos eventos mais aguardados da Romaria d’Agonia.

Desta vez, o elenco era composto por 24 elementos, que representaram a burguesia e aristocracia a chegarem à festa, assim como, outros ainda nas respetivas carruagens de I, II e III classes. Na locomotiva, o maquinista e o fogueiro. E o revisor, que ao longo do trajeto do cortejo ia picando os bilhetes, não só dos passageiros, mas também do público, numa interação que não deixou ninguém indiferente.

Os bilhetes foram criados especialmente para este quadro e baseiam-se nos velhos ingressos que a CP usou nas últimas décadas do séc. XX. As palavras Abraços-Beijos (faça isto muitas vezes) no lugar das localidades não é inocente. Tem a ver com as demonstrações de afeto que a pandemia quase fez esquecer nestes dois últimos anos. Por isso, esta foi também uma das surpresas teatrais que a Amarcultura levou a Viana e que fez o encanto dos milhares de pessoas que assistiram ao cortejo.