“Melissa” é a mascote da AF Braga

A Associação de Futebol de Braga apresentou, este sábado, na Festa do Futebol Feminino, que decorreu em Padim da Graça, a “Melissa”, a sua mascote.

A apresentação decorreu no âmbito do programa comemorativo do Centenário da Associação, na presença de Manuel Machado, presidente; Pedro Sousa, vice-presidente substituto, e José Amorim, diretor do Futebol Feminino.

Manuel Machado, presidente da AFBRAGA, explicou o nome da mascote. “A Melissa Antunes foi a única atleta federada da AFBRAGA internacional em todas as vertentes da modalidade – futebol 11, futsal e futebol de praia, por isso, decidimos dar o nome Melissa à nossa mascote que representa todos os atletas, meninos e meninas, de todas as vertentes do futebol, e que representa a nossa associação».