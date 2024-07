Mercadona está em Portugal há 5 anos e já investiu 1 000 milhões de euros

Esta terça-feira, a Mercadona assinala os primeiros cinco anos desde a abertura da primeira loja em Portugal. Foi em Vila nova de Gaia, a 2 de julho de 2019 que a empresa deu início à sua expansão no país, tendo aberto posteriormente, nesse mesmo ano, mais 9 lojas nos distritos do Porto, Aveiro e Braga.

Desde esse ano, investiu um total de mil milhões de euros em Portugal, que permitiram abrir, até à data, 50 lojas, que acumulam vendas superiores a 2.770 milhões de euros, e dois Blocos Logísticos – um na Póvoa de Varzim e outro em Almeirim, que ficará operacional ainda este ano – representando este último um investimento de mais de 250 milhões de euros. No que respeita a emprego, ao longo desta meia década, a Mercadona gerou 6.000 novos empregos, estáveis e de qualidade, todos com um contrato efetivo desde o primeiro dia.

Depois da abertura de várias lojas na região Norte, 2022 ficou marcado pela abertura das primeiras lojas na área metropolitana de Lisboa, em Setúbal e Oeiras.

O projeto de internacionalização em Portugal permitiu à Mercadona conhecer novos produtores nacionais e integrá-los no seu leque de fornecedores, algo que vai sendo incrementado à medida que o projeto vai avançando. Outro aspeto a sublinhar é o intercambio entre Portugal e Espanha que possibilitou o conhecimento de produtos nacionais a consumidores espanhóis como o exemplo de pão, pastelaria, queijos, vinhos, entre outros produtos portugueses. Este compromisso da empresa com os fornecedores portugueses reflete-se nos mais de 3.000 milhões de euros em compras a fornecedores nacionais desde 2019.

Sob a premissa de “Partilhar com a Sociedade parte do que dela recebe”, o trajeto da Mercadona também se tem feito através da aplicação de um Plano de Ação Social, onde se incluem as doações alimentares. Neste âmbito, todas as lojas de Portugal têm uma parceria com uma instituição local, que desde o dia de abertura da loja recebe diariamente bens de primeira necessidade. Nos últimos cinco anos, a Mercadona já doou cerca de 5.500 toneladas de alimentos a instituições nacionais e locais, nas diferentes regiões onde está presente.

“Cinco anos, um bom começo”

Sob o mote “Cinco anos, um bom começo”, a Mercadona assinala este aniversário e celebra momentos marcantes do projeto da empresa em Portugal, contando histórias dos seus colaboradores que tenham acontecido em paralelo com o desenvolvimento da empresa no país.

O nascimento de um filho, uma relação que começou num supermercado, novos desafios na progressão de carreira, são exemplos destes marcos que a empresa vai celebrar durante o mês de julho.