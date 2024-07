Na próxima semana descem os preços dos combustíveis

O Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis assinala, este sábado, dia 20 de julho, no Complexo Desportivo de Vale S. Cosme, o 20.º aniversário.

Pelas 14 horas, há bolo de aniversário e a homenagem aos atletas e suas conquistas coletivas. Estarão, também, presentes o vereador do Desporto, Pedro Oliveira, e o grande mestre histórico argentino, Daniel Campora.

Sob o mote “Passado, presente no futuro”, o Clube está ainda empenhado em estabelecer o recorde mundial do guinness para o maior número de jogos de xadrez em 24 horas. Este evento conta com a organização e apoio do CX A2D e A2D, além do patrocínio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O torneio A de rápidas decorre de manhã, entre as 10 e as 12 horas, já com 40 inscritos; o torneio B de rápidas, entre as 15 e as 18h30, com 40 inscritos; o torneio C de rápidas interno CXA2D, entre as 21 e as 23 horas.

Inscrição e marcação de almoço na cantina do CIIES, através de xadrezdidaxis@gmail.com.

