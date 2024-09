“Nós não vamos largar estes criminosos”, Montenegro promete ser implacável com incendiários

Famalicão: Mais uma vítima mortal no acidente da VIM

O ferido grave do acidente ocorrido esta madrugada na VIM acabou por falecer. São agora duas vítimas mortais. Um casal na casa dos 70 anos, de Oliveira S. Mateus.

O acidente aconteceu por volta da meia-noite, na VIM, na Vila de Serzedelo. Ao que conseguimos apurar, tratou-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros.

Além das duas vítimas mortais, há um ferido ligeiro que seguia na outra viatura.

Os Bombeiros Voluntários de Riba de Ave prestaram socorro às vítimas com 13 operacionais e cinco viaturas.

A Brigada de Trânsito também foi chamada e está a investigar as causas do acidente.