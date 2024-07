Poeiras de África chegam a Portugal esta terça-feira

A partir desta terça-feira, Portugal continental será atingido por poeiras provenientes do norte de África, conforme alertou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com a DGS, é essencial que a população mais vulnerável, como crianças e idosos, adote “cuidados redobrados” durante este período.

“A previsão aponta para uma deterioração na qualidade do ar em todo o território continental, com um aumento nas concentrações de partículas inaláveis de origem natural, impactando as regiões do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve”, indica o comunicado emitido pela DGS.

Esta massa de ar quente, que transporta poeiras suspensas, contém partículas inaláveis que podem afetar a saúde humana, especialmente entre os grupos mais sensíveis da população.