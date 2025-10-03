Sociedade

Preço dos combustíveis desce até 2 cêntimos na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem ficar mais baratos.

No caso do gasóleo a descida é mais evidente, 2 cêntimos por litro, já a gasolina desce apenas 0,5 cêntimos.

Deixe um comentário

Famalicão: Criança de 10 anos desaparecida desde Julho encontrada em Delães numa casa abandonada

A Polícia Judiciária localizou, esta segunda-feira, em Delães, Famalicão, uma criança de 10 anos que tinha sido raptada pelo pai no passado mês de julho, em Guimarães.

Segundo avança o Correio da Manhã, o menor foi encontrado numa casa abandonada, conhecida por ser frequentada por toxicodependentes. A criança apresentava ferimentos e encontrava-se debilitada.

Foi transportada de imediato para o Hospital de Famalicão.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades.

Mário Passos quer construir 400 casas com renda acessível em Famalicão

A habitação é um dos pilares centrais do programa eleitoral de Mário Passos, candidato da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão.” às próximas autárquicas. O destaque vai para a construção de 400 novas casas para arrendamento acessível, dirigidas a famílias da classe média, dando continuidade às mais de 200 já iniciadas no atual mandato.

A estratégia prevê ainda parcerias público-privadas para construção a custos controlados em terrenos municipais, lotes urbanizados a preços acessíveis para jovens até 35 anos e uma oferta pública de arrendamento para subarrendar a famílias.

O programa municipal “Casa Feliz” será reforçado, com mais apoio no pagamento de rendas, reabilitação de habitações e combate à pobreza energética. Está igualmente prevista a aprovação da Carta Municipal de Habitação e a criação do Conselho Local de Habitação.

HumanitAVE na 28ª missão humanitária na Guiné-Bissau entrega de 12 furos de água

A HumanitAVE esteve, na última semana, em mais uma missão humanitária na Guiné-Bissau. Esta 28ª edição ficou marcada pela inauguração de 12 furos de água potável, integrados no projeto “Água é Vida”, que chegaram a várias comunidades locais.

A missão contou com a presença de empresários que financiaram as infraestruturas. Os momentos de inauguração foram vividos com festa, emoção e gratidão pelas comunidades beneficiadas.

Além da entrega dos furos, a HumanitAVE acompanhou os projetos em curso e preparou o arranque do novo ano letivo nas escolas comunitárias que apoia. As voluntárias permanecerão ainda no terreno para distribuir kits escolares a cada criança.

Famalicão: Três feridos em colisão entre três viaturas e corte da N206 em Outiz

Três pessoas ficaram feridas, na tarde deste sábado, na sequência de uma colisão entre três viaturas, na Avenida Jorge Reis, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h40 e as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e de Viatodos.

O trânsito na N206 esteve cortado para se procederem às operações de socorro.

Carlos Rafael Freitas volta a ser o bombeiro mais rápido de Famalicão

Carlos Rafael Freitas, dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, voltou a destacar-se ao ser, pelo quarto ano consecutivo, o bombeiro mais rápido do concelho a concluir a exigente prova “Escadórios da Humanidade”, que decorreu este sábado, 27 de setembro, no Bom Jesus, em Braga.

Equipado a rigor, o bombeiro de Famalicão completou a subida dos 566 degraus em 07:33 minutos, garantindo o 80.º lugar da classificação geral, igualmente 80.º no setor masculino, e terminando em 17.º no escalão Seniores 1 Masculino.

À semelhança dos anos anteriores, todas as corporações do concelho de Vila Nova de Famalicão marcaram presença na competição, que voltou a juntar centenas de bombeiros de todo o país e não só.

Mau tempo: Chuva, vento e trovoada previstos para as próximas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Braga e Porto sob aviso amarelo neste fim de semana, devido à previsão de chuva, trovoada e vento intenso.

Em Braga, o aviso de precipitação e trovoada mantém-se até às 09h00 de domingo, enquanto o alerta para o vento, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h em especial nas terras altas, vigora até às 03h00 do mesmo dia.

No distrito do Porto, a situação é semelhante: chuva e trovoada até às 09h00 de domingo e vento forte até às 03h00, também com rajadas que poderão atingir os 80 km/h, sobretudo no litoral e zonas mais elevadas.

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três, mas o IPMA alerta para o risco associado a estas condições meteorológicas, sobretudo em atividades ao ar livre.