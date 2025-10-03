Preço dos combustíveis desce até 2 cêntimos na próxima semana

Carlos Rafael Freitas, dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, voltou a destacar-se ao ser, pelo quarto ano consecutivo, o bombeiro mais rápido do concelho a concluir a exigente prova “Escadórios da Humanidade”, que decorreu este sábado, 27 de setembro, no Bom Jesus, em Braga.
Equipado a rigor, o bombeiro de Famalicão completou a subida dos 566 degraus em 07:33 minutos, garantindo o 80.º lugar da classificação geral, igualmente 80.º no setor masculino, e terminando em 17.º no escalão Seniores 1 Masculino.
À semelhança dos anos anteriores, todas as corporações do concelho de Vila Nova de Famalicão marcaram presença na competição, que voltou a juntar centenas de bombeiros de todo o país e não só.