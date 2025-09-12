Preços dos combustíveis não alteram na próxima semana

De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem manter o preço na próxima semana, de 15 a 21 de setembro, não havendo alterações.
De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem manter o preço na próxima semana, de 15 a 21 de setembro, não havendo alterações.
Isto, depois da subida de até 2 cêntimos registada na semana anterior.
Mais de uma centena de mulheres famalicenses já participaram no programa municipal “Mamãs saudáveis”, criado em 2023 com o objetivo de proporcionar atividade física regular e gratuita para todas as grávidas residentes no concelho.
O programa divide-se em duas vertentes, o período pré-parto, para todas as mulheres a partir do segundo trimestre de gravidez, e período pós-parto, para mulheres em período de recuperação até aos 12 meses após o parto.
Foi o caso de Ana Luísa Silva, atualmente a frequentar as aulas de pós-parto. Iniciou o programa às 20 semanas de gestação e admite que “ter-me mantido ativa durante a gravidez permitiu que o meu corpo não perdesse capacidades que vejo, muitas das vezes, outras grávidas a perderem”. A participante garante ainda que “graças a isso, tive um parto natural e uma recuperação fáceis. Sei que fez toda a diferença”.
A participação no projeto durante o período gestacional traz benefícios como a melhoria da função cardiovascular e a redução de efeitos indesejáveis durante a gravidez como cãibras, edemas e fadiga. Já no período pós-parto permite controlar o ganho de peso obtido durante a gravidez, reduzir o risco de depressão, aumentar a autoestima e a manutenção de um estilo de vida saudável.
O “Mamãs Saudáveis” é desenvolvido nos complexos municipais das piscinas de Oliveira São Mateus, Ribeirão e Joane e ainda nos núcleos do projeto municipal “Famalicão em Forma”.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente, sendo que todas as participantes estão isentas do pagamento de mensalidade, tendo apenas que pagar a taxa de inscrição e o seguro. O programa abrange também residentes de outros concelhos, mediante o pagamento de um valor mensal.
Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste do automóvel onde seguia, na estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 08h50, na Avenida Jorge Reis.
Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e Famalicão.
A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros.
A GNR tomou conta da ocorrência.
Mais de dois milhões de pensionistas vão ter um reforço no rendimento este mês. A partir desta segunda-feira, dia 8, o suplemento extraordinário de pensões (entre 100€ e 200€, consoante o valor da pensão) começa a ser pago juntamente com a prestação de setembro.
São abrangidos pensionistas da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações e do setor bancário. A maioria, cerca de 1,5 milhões de pessoas com pensões até 522,50€, receberá 200€.
A noite deste sábado fica marcada por um corte na rede de energia que afetou as freguesia de Avidos e Lagoa, em Famalicão.
Na origem do corte terá estado um problema que afetou a rede de média tensão, tendo comprometido o habitual fornecimento de energia nas duas freguesias famalicenses.
No terreno, e de forma a solucionar o problema, já se encontram as equipas técnicas.
O prédio da extinta empresa de confeções Sonicarla, em Mogege, Vila Nova de Famalicão, está em leilão na plataforma E-Leilões, com valor base de 1,59 milhões de euros. O imóvel, com 6.345 m² de área total, integra edifício de rés-do-chão, andar, sótão e logradouro.
A venda decorre no âmbito de um processo judicial no Juízo de Execução de Famalicão, conduzido pelo agente Rui Teixeira, e encerra a 23 de setembro de 2025, às 14h30, no Palácio da Justiça, no Porto. O comprador assume a legalização do prédio, que não dispõe de licença de utilização nem certificado energético.
A Junta de Freguesia de Joane vai apoiar as famílias na aquisição de material escolar, através da atribuição de um voucher no valor de 15 euros a todos os alunos do 1.º Ciclo (do 1.º ao 4.º ano) da Escola Básica de Joane.
O vale pode ser descontado nos estabelecimentos aderentes da freguesia: Livraria Bibelot, Armazéns Costa e Livraria Filibrun.
Para receber o voucher, os encarregados de educação devem dirigir-se aos serviços administrativos da Junta de Freguesia, no horário de expediente, com o cartão de cidadão do aluno.