Preços dos combustíveis não alteram na próxima semana

Mais de uma centena de mulheres famalicenses já participaram no programa municipal “Mamãs saudáveis”, criado em 2023 com o objetivo de proporcionar atividade física regular e gratuita para todas as grávidas residentes no concelho.

O programa divide-se em duas vertentes, o período pré-parto, para todas as mulheres a partir do segundo trimestre de gravidez, e período pós-parto, para mulheres em período de recuperação até aos 12 meses após o parto.

Foi o caso de Ana Luísa Silva, atualmente a frequentar as aulas de pós-parto. Iniciou o programa às 20 semanas de gestação e admite que “ter-me mantido ativa durante a gravidez permitiu que o meu corpo não perdesse capacidades que vejo, muitas das vezes, outras grávidas a perderem”. A participante garante ainda que “graças a isso, tive um parto natural e uma recuperação fáceis. Sei que fez toda a diferença”.

A participação no projeto durante o período gestacional traz benefícios como a melhoria da função cardiovascular e a redução de efeitos indesejáveis durante a gravidez como cãibras, edemas e fadiga. Já no período pós-parto permite controlar o ganho de peso obtido durante a gravidez, reduzir o risco de depressão, aumentar a autoestima e a manutenção de um estilo de vida saudável.

O “Mamãs Saudáveis” é desenvolvido nos complexos municipais das piscinas de Oliveira São Mateus, Ribeirão e Joane e ainda nos núcleos do projeto municipal “Famalicão em Forma”.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, sendo que todas as participantes estão isentas do pagamento de mensalidade, tendo apenas que pagar a taxa de inscrição e o seguro. O programa abrange também residentes de outros concelhos, mediante o pagamento de um valor mensal.