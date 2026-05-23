Sofia Machado quer ser ‘Simply The Best’ e precisa de si para chegar à final do programa da TVI

A cantora Sofia Machado, natural de Famalicão, volta esta noite aos ecrãs da televisão nacional, ao participar no Simply The Best, o programa de talentos musicais da TVI. A emissão começa às 21h30 e conta com a apresentação de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

Em jogo está um lugar na final do concurso. Apenas um dos concorrentes desta noite garantirá a passagem à fase seguinte e Sofia Machado precisa do apoio do público para o conseguir.

A decisão está nas mãos dos telespectadores, através do televoto. O número para votar na artista famalicense será divulgado após o arranque do programa.