Aldeia Natal da Trofa abre domingo

A “Aldeia Natal” da Trofa abre no próximo domingo, no dia 1 de dezembro, às 15 horas, concentrada nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro. A parada de Natal arranca da Alameda da Estação, passa pela Rua Conde S. Bento, seguindo em direção à Casa do Pai Natal.

As ruas estarão iluminadas, assim como as alamedas e jardins.

Com diversões gratuitas, a Aldeia Natal terá casinhas de madeira para produtores e artesãos locais, uma Feira do Livro, divertimentos para todas as idades, pista de gelo, globo de neve, roda infantil, comboio de Natal, carrossel francês, haverá ainda uma praça da alimentação de street food junto à concha acústica. Em toda a Aldeia haverá vários “photopoints” para as tradicionais “selfies” em família.

Segundo a autarquia, a alteração do local traz mais benefícios, nomeadamente ao nível do estacionamento, permitindo que os visitantes possam estacionar, sem custos, no parque subterrâneo.

A árvore gigante está junto aos lettering “Trofa” e costuma ser um dos principais pontos de fotografias do Natal.

Horário do Mercadinho de Natal

Sextas feiras e dia 23 de dezembro: 19h00 às 23h00

Sábados – 15h00 às 23h00

Domingos – 15h00 às 20h00

Dia 24, 31 de dezembro – 15h00 às 18h00

Dia 25 de dezembro e 1 de janeiro – Encerrado

Horário da Casa do Pai Natal

6ª feira: 17h-23h

Sábados:16h-19h e 20h-23h

Domingos: 15h-20h

23 de dezembro: 11h-13h e 15h-18h

Dias 25 de dezembro e 1 de janeiro – Encerrado

Horário dos divertimentos

2ª a 5ª feira: 17h-19h

6ª feira: 16h-23h

Sábados:11h-13h e 15h-23h

Domingos: 11h-13h e 15h-20h

23 de dezembro: 16h-23h

24 e 31 de dezembro: 11h-18h

Dias 25 de dezembro e 1 de janeiro – Encerrado