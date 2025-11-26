Região

Divertimentos de Natal animam a Trofa

Trofa já está imbuída do espírito natalício. De 1 a 31 de dezembro, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro transformam-se num verdadeiro cenário natalício, com a casa do Pai Natal, a feira do livro, pista de gelo, árvore de Natal, mini roda, carrossel francês e outros divertimentos.

A par destas atrações, estará a praça da alimentação que reunirá várias propostas de street food; serão instaladas bancas de artesanato e produtores locais.

O presépio e o comboio de Natal, que percorre o espaço com encanto, completam este conjunto de experiências que fazem da Aldeia Natal um lugar mágico.

Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal da Trofa, destaca que «a Aldeia de Natal é, para nós, um momento especial de celebração e união. Queremos que cada família, cada criança e cada visitante sinta o espírito natalício num ambiente seguro, acolhedor e cheio de vida. Este evento valoriza as nossas tradições, os nossos produtores e o envolvimento de toda a comunidade trofense. Convidamos todos a viver este Natal connosco e a criar memórias que perdurem para sempre».

O mercadinho de Natal (de 1 a 24 de dezembro), às sextas-feiras e no dia 23 de dezembro funciona entre as 20h e as 24h, enquanto aos sábados abre das 15h às 24h. Aos domingos está disponível das 15h às 20h, e no dia 24 de dezembro recebe o público entre as 10h e as 18h.

O Pai Natal estará presente de 1 a 23 de dezembro, às sextas e sábados, entre as 21h e as 23h. Aos domingos, o horário é das 16h às 19h, sendo que no dia 23 de dezembro o Pai Natal volta a marcar presença das 21h às 23h.

Os equipamentos de diversão, disponíveis de 1 a 31 de dezembro, funcionam de segunda a quinta-feira em três períodos: das 09h30 às 12h, das 14h30 às 17h e das 21h às 23h. Às sextas-feiras funcionam das 09h30 às 12h, das 14h às 17h e prolongam-se das 21h às 24h. Aos sábados estão abertos das 14h às 24h, com uma pausa das 19h às 20h, enquanto aos domingos recebem visitantes entre as 10h e as 20h, interrompendo apenas das 12h às 13h. No dia 24 de dezembro funcionam das 10h às 18h e, no dia 25, das 14h às 19h.

Com o objetivo de chegar a todas as idades, a autarquia preparou ainda um programa repleto de música, performances e o habitual Pai Natal sobre Rodas, que levará o espírito natalício a todas as freguesias do concelho.

 

Deixe um comentário

Trofa renova distinção de Autarquia + Familiarmente Responsável

Desde 2021 que o município da Trofa é uma Autarquia + Familiarmente Responsável, distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). A bandeira foi entregue esta quarta-feira, 19 de novembro, numa cerimónia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

A Autarquia da Trofa voltou a receber a distinção após avaliação dos seus projetos sociais, como o apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre, e participação social.

Recorde-se que o OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral. É o único Observatório que avalia políticas locais com esta abrangência: cobertura territorial e áreas avaliadas.

Câmara da Trofa abre inscrições para férias de crianças com necessidades específicas

camara trofa municipio

O município da Trofa abriu as inscrições para “Desafios em Férias”, projeto destinado à interrupção letiva do Natal 2025, destinado apenas a crianças com necessidades especificas do 1.º e 2.º ciclo. Trata-se de uma resposta para as famílias, proporcionando às crianças com necessidades educativas especificas iniciativas lúdicas e terapêuticas, proporcionando momentos de lazer, aprendizagem e desenvolvimento integral das suas capacidades, através da ação “Explorar para Aprender”.

Na edição deste ano, estão contempladas atividades sabores de natal, expressão plástica, musical, motora, dramática, mindfulness, hipoterapia, piscina, capoeira, pilates, judo e Kickboxing.

As atividades serão dinamizadas na Escola Professor Napoleão Sousa Marques e Aquaplace – Academia Municipal da Trofa, entre os dias 17 e 30 de dezembro, das 9h00 às 17h00.

Os interessados devem contactar a Divisão de Educação da Câmara Municipal da Trofa, através do e-mail educacao@mun-trofa.pt ou presencialmente no Fórum Trofa XXI.

Famalicão: Chega propõe estacionamento gratuito no centro da cidade durante a época natalícia

Chega Famalicão propõe estacionamento gratuito no centro da cidade durante o período natalício, nomeadamente entre 13 de dezembro e 6 de janeiro. Proposta que será entregue nos serviços para ser discutida na próxima reunião de Câmara.

Segundo o Chega, a medida visa apoiar diretamente o comércio local durante a época natalícia, «um período de grande importância económica, sobretudo após os prejuízos e condicionamentos causados pelas obras de requalificação urbana recentemente concluídas», refere o Chega, em comunicado à imprensa.

Além de considerar a medida positiva para o comércio, o Chega entende que é uma forma de promover o município como destino natalício atrativo.

A proposta incentiva, também, a utilização de transportes públicos por visitantes de fora do centro urbano, esperando «contribuir para uma transição gradual para hábitos de mobilidade mais sustentáveis, reduzindo o fluxo automóvel e promovendo alternativas menos poluentes».

«O município deve dar o exemplo e mostrar que está verdadeiramente ao lado do comércio tradicional e das famílias famalicenses. Esta medida não é apenas simbólica — é prática, útil e necessária para dinamizar o centro da cidade num dos períodos mais importantes do ano», afirma a Comissão Política Concelhia do Chega.

Três detenções por condução sob o efeito do álcool

Durante este fim de semana, nas cidades de Famalicão e Guimarães, a PSP deteve três pessoas, com 44, 58 e 20 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste acusaram uma TAS entre 1,67 e 1,80 g/l no sangue.

Dois dos detidos estiveram envolvidos em acidentes de viação.

Famalicão: Jantar de Natal socialista é a 22 de dezembro

O Partido Socialista realiza, no dia 22 de dezembro, o jantar de Natal, um momento de convívio e de união entre militantes, simpatizantes e amigos.

O jantar está marcado para as 19h45, na Quinta do Outeirinho, com o PS a convidar todos os interessados a juntarem-se a este momento de confraternização e partilha.

As inscrições decorrem até ao dia 17 de dezembro, podendo ser feitas com os responsáveis de freguesia do PS ou através do e-mail Famalicao@ps.pt. O custo é de 25 euros por pessoa.

Famalicão: Espírito natalício cantado por centenas de famalicenses

A alegria e o espírito natalício serão cantados na cidade através do projeto “Comunidades (En)Coro”, promovido pelo Município através das Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF).

No âmbito desta iniciativa, centenas de famalicenses juntam-se em dez coros representativos das várias freguesias do concelho, oferecendo ao público concertos que prometem emocionar e envolver toda a comunidade.

Os concertos decorrem na Praça – Mercado Municipal, nos dias 1 e 7 de dezembro, das 15 às 17 horas, e no dia 14, das 15 às 17h45, acompanhados pelo Mercado das Camélias – Edição de Natal com vestuário, joalharia, decoração, entre outras sugestões, de várias partes do país.

O feriado de 1 de dezembro conta a atuação das CSIF de Gondifelos, Cavalões, Outiz, Louro, Lousado, Esmeriz, Cabeçudos, Bairro, Carreira e Bente, Delães, Ruivães e Novais, enquanto as CSIF de Castelões, Oliveira S. Mateus, Oliveira S.ª Maria, Riba d’Ave, Pedome, Vale do Este e Área Urbana atuam no sábado, 7 de dezembro.

No dia 14 de dezembro, sobem ao palco as CSIF de Fradelos, Ribeirão, Vilarinho das Cambas, Vale do Pelhe, Joane, Vermoim, Pousada de Saramagos, Mogege, Landim, Avidos, Lagoa e Seide, que encerram a edição deste ano das Comunidades (En)Coro.