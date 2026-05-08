Feira de Emprego e Formação na Trofa

Famalicão: Stand Itinerante da Educação ajuda alunos a escolher o percurso académico
Depois da feira da oferta formativa, que decorreu recentemente em Vale S. Cosme, a Câmara Municipal tem a percorrer o concelho um Stand Itinerante da Educação para ajudar os alunos do 9.º ano a decidir o seu percurso formativo.
O stand está a percorrer, durante o 3.º período, os agrupamentos de escolas levando informação e orientação diretamente aos estudantes do 9º ano de escolaridade.
Este espaço, que já passou pelos agrupamentos Camilo Castelo Branco, D. Sancho I e D. Maria II, vai, no início da próxima semana, 11 e 12 de maio, para o AE Ribeirão; segue, depois, para o AE Terras do Ave (Pedome), nos dias 13 e 14: Em Gondifelos estaciona nos dias 18 e 19 e, por último, de 25 a 26 de maio, está em Joane, no Agrupamento Padre Benjamim Salgado.
No Stand Itinerante da Educação os alunos podem esclarecer dúvidas, receber materiais de apoio e guias informativos sobre ofertas formativas e, desta forma, planear de forma mais avalizada o próximo passo no seu percurso académico ou profissional.
Famalicão: Dia aberto na Academia Contemporânea do Espetáculo
A Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE), em Famalicão, promove o Dia Aberto, a 30 de maio. Trata-se de uma oportunidade para conhecer as instalações e contactar diretamente com a equipa da ACE.
Estão previstos vários momentos de interação, durante os quais será possível esclarecer dúvidas, partilhar experiências e conhecer a oferta formativa e o trabalho por esta academia.
Famalicão: Aluna da ARTIS foi admitida na Joffrey Ballet School em Nova Iorque
Dalila Navio, de 16 anos, aluna da ARTIS – Academia de Bailado de Vila Nova de Famalicão, foi convidada a integrar o Ballet Trainee Program em Nova Iorque, na prestigiada Joffrey Ballet School, um programa internacional de formação avançada para jovens bailarinos, tendo-lhe sido atribuída ainda uma bolsa de estudo de mérito.
Desde 2021, a jovem bailarina tem construído o seu percurso com base no talento, trabalho e dedicação. É a oitava aluna da ARTIS a ganhar uma bolsa para prosseguir estudo de dança no estrangeiro e assim levar o nome de Famalicão mais além.
Famalicão: Festival de arte e cultura da CIOR sai da cidade e vai para Ribeirão
A quinta edição do Mixing Art, iniciativa cultural associada ao Curso Técnico de Animação Sociocultural da Escola Profissional CIOR realiza-se de 19 a 21 de junho e sai do centro da cidade.
Desta feita, a organização escolheu a vila de Ribeirão, particularmente o Parque Rio Veirão.
Durante os três dias, na vila ribeirense, poderá desfrutar de uma vasta variedade de atividades, como música, oficinas, dança, luta de espadas, artes circenses, pinturas faciais, modelagem de balões, jogos tradicionais, mercadinho e também navegar em barco viking.
O “Mixing Art V”, à semelhança dos eventos efetuados anteriormente, visa promover a interação comunitária, o desenvolvimento pessoal e a valorização do espaço público, através da arte e da cultura.
Foto arquivo
Famalicão: Escolas e entidades educativas recebem apoio para novas candidaturas na CIOR
A Escola Profissional CIOR promove na manhã desta sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h30 horas, uma sessão de informação e de esclarecimento sobre o Programa Erasmus+.
A iniciativa é da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação que visa divulgar a Call KA120 2026/ Mobilidades para aprendizagens e estágios, prestar esclarecimentos sobre o acesso ao processo de acreditação Erasmus+ e, ainda, apoiar as organizações na preparação de candidaturas e reforçar a sua capacidade para desenvolverem estratégias de internacionalização.
Diretores e técnicos de estabelecimentos de ensino da região e do país estarão presentes na sessão que, na abertura, terá Amadeu Dinis, diretor da CIOR; Cristina Perdigão, vice-presidente do Instituto para o Ensino Superior, IP; e de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal.
Da parte da tarde decorrerá uma sessão informação/debate destinada a alunos, tendo como oradores Amadeu Dinis e Cristina Perdigão. Aproximar os jovens do tema Europa, ligando‐o diretamente à educação, formação e futuro profissional; explicar a evolução de Portugal desde a adesão à União Europeia; dar a conhecer oportunidades concretas (Erasmus+, mobilidade, formação,estágios); e motivar os estudantes a acreditarem em percursos educativos diversificados, dentro e fora de Portugal, são propósitos desta sessão.
Sobre a sessão que vai decorrer durante a manhã, Amadeu Dinis reforça que «a acreditação Erasmus+ é o principal instrumento de reconhecimento da qualidade das organizações participantes e permite às entidades acreditadas beneficiar de um processo simplificado no acesso a financiamento para projetos de mobilidade».
O diretor da CIOR nota, também, que ao integrarem esta acreditação, «as escolas, centros de formação e entidades de educação de adultos reforçam o seu reconhecimento em Portugal e na Europa, bem como o seu compromisso com a internacionalização, a inovação e a melhoria contínua». Este enquadramento favorece ainda «a criação de parcerias mais sólidas e duradouras, com impacto no desenvolvimento das instituições, das comunidades educativas e dos seus territórios», enaltece Amadeu Dinis.
Neste contexto, a sessão de divulgação assume particular relevância ao apoiar estas organizações na preparação das suas candidaturas e a capacitá-las para desempenharem um papel mais ativo na promoção de uma mobilidade educativa e de uma cooperação europeia mais inclusiva, coesa e solidária no ano em que se comemoram 40 anos da adesão oficial à União Europeia.
Desde 1991, a CIOR operacionalizou 1753 mobilidades através de uma rede de parceiros espalhados por 25 países, por isso «o Erasmus e os valores da cidadania europeia são marcas identitárias do projeto educativo desta escola profissional», sublinha Amadeu Dinis.
Aluna da Oficina vence prémio internacional de fotografia
Sofia Ferreira, aluna da Escola Profissional Oficina, foi distinguida com o Prémio Obra Fotográfica Internacional do Ano 2026, na categoria de Animais, atribuído pela APP Imagem.
A aluna, do 11.º ano, é do curso Técnico/a de Audiovisuais da Oficina.
Segundo a Escola, este reconhecimento internacional destaca «o talento, a criatividade e o olhar artístico que a aluna tem vindo a desenvolver ao longo do seu percurso escolar». Acrescenta que o prémio reflete não só a «qualidade do seu trabalho na área da fotografia, como também o empenho e dedicação demonstrados ao longo da sua formação».
A Oficina felicita a premiada e diz que o prémio é um motivo de «grande orgulho para toda a comunidade escolar, servindo igualmente de inspiração para outros alunos que procuram afirmar-se nas áreas artísticas, nomeadamente a fotografia».