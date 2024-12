Gonçalo tem 26 anos e está desaparecido desde quarta-feira

Famalicão: Greve da função pública fecha escolas no concelho

Os trabalhadores da função pública estão esta sexta-feira em greve, afetando principalmente saúde e educação.

Em Famalicão, escolas como Camilo Castelo Branco, Júlio Brandão e Terras do Ave (Pedome) estão encerradas. As reivindicações incluem uma carreira especial para não docentes, melhores condições para técnicos auxiliares de saúde e aumentos salariais para funcionários com mais de 10 anos de serviço.

Nos hospitais, os serviços mínimos estão assegurados.