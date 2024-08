Greve nos comboios continua com paralisação total neste feriado

A partir do dia 8 de setembro, a Avenida de França vai ser alvo de uma intervenção significativa, com o objetivo principal de reforçar a segurança na via, especialmente para os peões.

Entre as principais intervenções previstas estão a construção de ilhéus de proteção para peões, equipados com semáforos, que visam tornar o atravessamento da avenida mais seguro. Além disso, vai ser realizada a renovação completa da sinalização horizontal, um passo crucial para melhorar a visibilidade e a organização do tráfego na área.

O projeto inclui também a renovação do pavimento e das zonas de estacionamento, com especial atenção à área junto à farmácia no topo norte e à rua Saint Fargeau de Ponthierry.