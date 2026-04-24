Sociedade

Gasolina sobe 2 cênt. e gasóleo desce 4 cênt.

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço dos combustíveis.

A imprensa especializada aponta para um aumento na ordem dos dois cêntimos no caso da gasolina, já no gasóleo há margem para uma decida que pode chegar aos 4 cêntimos.

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Um ferido em despiste na freguesia de Esmeriz

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste automóvel, ocorrido ao final da tarde desta terça-feira, na freguesia de Esmeriz.

O sinistro ocorreu na Rua João Paulo II.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

MP quer prisão para os 12 que agrediram equipa do Hospital de Famalicão

O Ministério Público pediu esta segunda-feira pena de prisão para os 12 arguidos que invadiram as urgências do Hospital de Vila Nova de Famalicão, para exigir o atendimento imediato de uma familiar, tendo agredido dois profissionais de serviço, em fevereiro de 2022.

Dois dos arguidos são vistos como os principais responsáveis. Segundo informações divulgadas pelo Jornal de Notícias, foram eles que terão iniciado a confusão, pelo que o procurador pediu para ambos penas superiores a cinco anos de prisão efetiva. ou seja, sem possibilidade de suspensão.

Os restantes dez arguidos deverão ser condenados a penas acima dos dois anos, por crimes como agressão, ameaças e coação.

Fonte: JN

Corte temporário de água afeta ruas de Vale São Cosme e Telhado

A União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela anunciou um corte provisório no abastecimento de água pública em várias artérias das freguesias de Vale São Cosme e Telhado.

A interrupção do serviço, enquadrada na empreitada de abastecimento de água de Vale São Cosme, tem início às 14h00 de hoje, com conclusão prevista para as 17h00. Durante este período, os serviços operacionais procederam a trabalhos de manutenção numa conduta geral de abastecimento.

As ruas afetadas em Vale São Cosme são a Rua Comendador Manuel Gonçalves e a Rua da Pedra. Em Telhado, o corte abrangeu a Avenida da Raposeira, a Rotunda da Bouça Nova, a Praceta da Raposeira e a Travessa da Raposeira.

 

Movimento Humanamente reage à nova lei das bandeiras: “Não é neutralidade, é retrocesso”

O Movimento Humanamente condena a aprovação de um Projeto de Lei que estabelece novas regras para a utilização de bandeiras em edifícios públicos. A proposta, aprovada por PSD, CDS-PP e Chega, é considerada pelo movimento uma restrição à liberdade de expressão e à promoção da inclusão.

A organização, liderada pelo famalicense Diogo Barros, entende que a medida integra uma estratégia de disputa cultural por parte da direita, que afasta a atenção das principais dificuldades do país, como a crise da habitação e a perda de poder de compra das famílias.

A lei passa a proibir a exibição de bandeiras de natureza ideológica, partidária ou associativa em edifícios públicos. Para o Movimento Humanamente, esta decisão representa um retrocesso, ao limitar a visibilidade de símbolos ligados a direitos humanos, como a bandeira LGBTQIA+, em datas internacionais de referência.

O movimento também aponta incoerências nos partidos proponentes, lembrando situações anteriores em que símbolos partidários surgiram em instituições públicas. A organização defende que o debate político deve focar-se em soluções para os problemas sociais e económicos do país e apela à defesa dos valores de liberdade, igualdade e inclusão.

Galp testa ar e água a pagar por causa de atos de vandalismo e uso abusivo

A Galp confirmou que está a implementar um projeto-piloto que prevê a cobrança pelo uso de ar comprimido e água em alguns dos seus postos de abastecimento em Portugal. A medida, que abrange atualmente quatro locais, surge na sequência de vários relatos e denúncias partilhadas nas redes sociais.

Segundo a empresa ao “Auto ao MInuto”, esta decisão está relacionada com o aumento de situações de vandalismo e de utilização abusiva destes equipamentos, o que tem vindo a comprometer a sua disponibilidade e funcionamento. Com a introdução deste modelo pago, a Galp pretende reforçar a fiabilidade do serviço e garantir melhores condições de utilização para os clientes.

A energética sublinha ainda que esta prática não é inédita, sendo já adotada em vários países europeus. Em Portugal, a legislação não obriga à disponibilização gratuita destes serviços. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos esclarece que tanto o fornecimento como a eventual cobrança de ar e água são da responsabilidade de cada operador, sendo considerados serviços adicionais e não essenciais.

Gasóleo desce mas governo volta a aumentar imposto dos combustíveis

O Governo vai reduzir o desconto fiscal no gasóleo, aproveitando a descida dos preços internacionais dos combustíveis. A medida limita a queda do preço na próxima semana.

Sem esta alteração no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), o gasóleo poderia descer mais de 13 cêntimos por litro. Com o ajuste, a redução fica nos 11,4 cêntimos.

O desconto no gasóleo baixa 1,5 cêntimos, passando a 6,8 cêntimos no total. Já a gasolina mantém o desconto de 4,5 cêntimos, com uma descida ligeira inferior a 1 cêntimo.

As novas regras entram em vigor na segunda-feira, 20 de abril.