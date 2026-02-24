Desporto, Futebol, País

Taça e Supertaça em registo de final four e fora do país

O modelo de final four pode ser adotado para a Supertaça e para a Taça de Portugal. Estas possibilidades constam do Plano Estratégico para o futebol português a concretizar até 2036, apresentado esta terça-feira.

“A Bola” avança ainda como possível a internacionalização, tal como assumiu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, em conversa informal no âmbito da apresentação do referido plano.

Pedro Proença, que esta terça-feira cumpre um ano de mandato como presidente do organismo que tutela o futebol nacional, acredita que o Plano Estratégico é de vital importância para o futuro do futebol português.

A eventual internacionalização, ainda que com atenção ao equilíbrio e à necessidade de manter as equipas perto dos seus adeptos locais, mais fervorosos, não está também colocada de parte, conforme assumiu o presidente da FPF, Pedro Proença, em conversa informal no âmbito da apresentação do referido plano.

Estados Unidos, Arábia Saudita e Europa são mercados que a FPF assume querer seduzir nos próximos anos, numa estratégia de promoção da marca Portugal.

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a curta viagem até Vila do Conde

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes (e transporte, se precisar) para a deslocação a Vila do Conde. O jogo é na noite de domingo, às 20h30, com o Rio Ave e é a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

O bilhete tem um custo de 10 euros (venda até às 18 horas de sábado); bilhete e transporte – 15 euros (marcação de transporte até às 12h30 horas de sexta-feira).

Famalicão: Team Transfradelos começa época a defender títulos

O Team Transfradelos estará no arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com três duplas – Tiago Reis/Paulo Fiúza, Daniel Silva/Gonçalo Magalhães e Edgar Reis/Fábio Ribeiro – todas com carros MMP, da categoria Challenger T3. A jornada de abertura – Baja TT Montes Alentejanos – começa sexta-feira e termina domingo.

Os pilotos da Transfradelos prometem colocar a equipa na luta por posições de destaque nesta primeira etapa. Sobre a escolha dos veículos da categoria Challenger T3, «representa o compromisso com a competitividade e a fiabilidade». Recorde-se que Tiago Reis conquistou o título nacional nesta categoria no último ano, seguido de Daniel Silva, também piloto do Team Transfradelos, equipa que trouxe para Famalicão o título absoluto por equipas no CPTT.

«Queremos lutar por vitórias e preparamos a temporada para estar novamente entre os pilotos mais competitivos da nossa categoria e do campeonato», garante Tiago Reis. Também Daniel Silva parte «com boas expectativas, tendo em conta que acabámos o ano num bom ritmo competitivo». Edgar Reis surge com a mesma ambição, prometendo «dar o melhor e estar entre os mais rápidos da nossa categoria».

A Baja TT Montes Alentejanos faz parte do calendário nacional, que inclui outras rondas emblemáticas, como a Baja TT Castelo Branco (abril), a Baja TT Norte de Portugal (maio), o Raid Ferraria, a Baja TT Reguengos-Mourão, a Baja Portalegre 500 e a Baja de Lagos, no final da época.

 

Famalicão: 365 Running Project vence coletivamente Foz Côa Douro Trail Adventure

A equipa 365 Running Project venceu coletivamente o trail longo e alcançou a segunda posição coletiva no trail curto no Foz Côa Douro Trail Adventure, que decorreu no domingo, dia 22, reunindo alguns dos melhores atletas nacionais da modalidade.

Em termos individuais, na distância curta (17 km), Ana Freitas alcançou o 4.º lugar da classificação geral, vencendo ainda o escalão F50. Pedro Oliveira terminou a prova no 9.º lugar da geral, subindo ao pódio como 2.º classificado no escalão M40.

No Trail Longo (31 km), Luís Gonzaga foi um dos grandes protagonistas, conquistando o 1.º lugar no escalão M40 e o 5.º lugar da classificação geral. Sara Machado alcançou a 10ª posição da geral e o 2.º lugar no escalão FSen, enquanto Andreia Rocha subiu ao pódio no 3.º lugar da classificação geral e igual posição no escalão F40.

A equipa 365 Running Project levou 16 atletas e todos com excelentes prestações, uma vez que terminaram a prova dentro do TOP 10 dos respetivos escalões. Estes resultados ganham ainda maior relevo por se tratar de uma prova integrada no Circuito Best Trails Series, um dos circuitos mais competitivos a nível nacional e internacional.

No grupo, ficou evidente a qualidade atlética, a preparação física e a ambição dos atletas famalicenses. Importa destacar o espírito de grupo que alia a competitividade à amizade.

A organização voltou a estar ao mais alto nível, numa prova reconhecida pela sua qualidade e exigência técnica, liderada por um dos maiores nomes do Trail Running português, Carlos Sá, atualmente dedicado à organização de eventos desportivos.

Famalicão: Atletas do GD Natação com bons resultados no Duatlo de Vila do Conde

Este domingo, em Vila do Conde, vários atletas do GD Natação participaram no duatlo que se realizou nesta cidade e que reuniu centenas de atletas de vários escalões etários.

Com condições favoráveis à prática da modalidade, a prova decorreu com grande intensidade, e os atletas do GD Natação Famalicão – Miguel Carriço, Artur Lima, Gonçalo Martins, Carlos Braga, Miguel Gonçalves, Ezequiel Fernandes, Carlos Cardoso e Rita Sousa – alcançaram classificações relevantes nos respetivos escalões, reflexo do seu empenho e superação numa modalidade que é recente no clube. Nos respetivos escalões, os atletas conseguiram um quarto lugar, um quinto, um sexto, um oitavo e um décimo lugar.

Famalicão: Duas vitórias, um empate e uma derrota

O fim de semana desportivo para as equipas de formação do FC Famalicão, que competem nos campeonatos nacionais, saldou-se por duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipa sub-19 empatou, sem golos, na receção ao Santa Clara. No quinto lugar, o Famalicão soma 4 pontos em outras tantas partidas. Na próxima jornada, sábado, o Famalicão visita Vila Conde, para defrontar o Rio Ave.

No nacional sub-17, também apuramento de campeão, os famalicenses perderam, 1-0, em Guimarães, diante do Vitória. Já se jogaram quatro partidas e o Famalicão é sétimo, com 4 pontos. Na próxima jornada, domingo, recebe o Braga.

A equipa sub-16, no nacional da 2.ª divisão, apuramento de campeão, venceu, 2-0, nos Açores, o Santa Clara, com golos de Tomás Figueiredo e Rodrigo Bernardo. Está no terceiro lugar, com 11 pontos em seis partidas. Próxima jornada, domingo, receção ao Nacional.

Afonso Coutinho e Manuel Pinto deram a vitória à equipa sub-15 sobre a Académica de Coimbra. Com quatro jornadas disputadas na fase de manutenção, o conjunto famalicense é quinto, com 6 pontos. Na próxima jornada, domingo, visita o Salgueiros.

Famalicão: Clube de Rugby vence Rugby Agrária

A equipa conjunta do Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa recebeu e venceu o Rugby Agrária, por 37-22, partida a contar para o Nacional da 2.ª divisão.

As duas formações entraram determinadas, proporcionando um jogo intenso e equilibrado em largos períodos. A formação da casa foi mais eficaz nos momentos decisivos, conseguindo construir uma vantagem que foi determinante no desfecho do encontro. O CRF/Trofa apontou cinco ensaios, concretizou três transformações e somou ainda duas penalidades.

Com este resultado, o CRF garante os quatro pontos da vitória como também o ponto de bónus ofensivo, reforçando a sua posição na tabela classificativa.

A equipa prepara-se, agora, para uma deslocação exigente, no próximo domingo, o Douro Rugby, em Vila Nova de Gaia.