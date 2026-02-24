Taça e Supertaça em registo de final four e fora do país

O modelo de final four pode ser adotado para a Supertaça e para a Taça de Portugal. Estas possibilidades constam do Plano Estratégico para o futebol português a concretizar até 2036, apresentado esta terça-feira.
Pedro Proença, que esta terça-feira cumpre um ano de mandato como presidente do organismo que tutela o futebol nacional, acredita que o Plano Estratégico é de vital importância para o futuro do futebol português.
A eventual internacionalização, ainda que com atenção ao equilíbrio e à necessidade de manter as equipas perto dos seus adeptos locais, mais fervorosos, não está também colocada de parte, conforme assumiu o presidente da FPF, Pedro Proença, em conversa informal no âmbito da apresentação do referido plano.
Estados Unidos, Arábia Saudita e Europa são mercados que a FPF assume querer seduzir nos próximos anos, numa estratégia de promoção da marca Portugal.