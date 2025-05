Trofa En’canto regressa a 10 de junho

O Auditório do Fórum Trofa XXI recebe este sábado, a 15ª Assembleia Municipal Jovem da Trofa, uma sessão que determina os vencedores da edição do Orçamento Participativo da Trofa deste ano.

Após o último Conselho Municipal da Juventude, no passado dia 10 de maio, o Gabinete de Apoio Técnico ao Orçamento Participativo Jovem da Trofa analisou as candidaturas e escolheu três projetos que serão votados na próxima Assembleia: Biblioteca para Todos: Leitura, Inovação e Inclusão de Lara Moreira; Escola do Futuro de Beatriz Gonçalves Ferreira e Mafalda Silva Azevedo e Piso Divertido, Escola Viva de Elisete Sofia Oliveira.

As votações decorrem entre as 15h00 e as 18h00. No final serão contados os votos, divulgados os resultados e entregues os cheques ao projeto vencedor. A cerimónia será transmitida em direto pelos canais de comunicação do Município da Trofa.

Fique a conhecer melhor os três projetos.

Biblioteca para todos: leitura, inovação e inclusão

Remodelar a biblioteca da Escola EB da Esprela é o objetivo do projeto, sendo que possuem crianças com necessidades especiais que necessitam de maior apoio de material de estudo.

Pretende oferecer um espaço de leitura e aprendizagem atrativo para todas as crianças com ênfase em atividades lúdicas que integrem recursos de acessibilidade e atendam a necessidades específicas sem segregar as crianças.

Esta proposta destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos, com autismo, cegas, surdas ou mudas e crianças com dificuldades motoras.

Escola do futuro

O projeto consiste em reforçar a sala LED e os espaços comuns da Escola Secundária da Trofa com equipamentos multimédia. Estes equipamentos irão permitir a promoção da Criatividade e da Expressão Artística, estimulando a criatividade dos jovens através da fotografia, permitindo a produção de conteúdos visuais de qualidade e incentivando o desenvolvimento de novas competências artísticas. Permite documentar eventos culturais, educativos e desportivos locais, criar um arquivo fotográfico para memória futura da comunidade e apoiar os alunos na divulgação dos seus projetos.

Piso divertido, Escola Viva

Este projeto consiste na renovação do piso do polivalente da Escola Básica do 1.º Ciclo e JI de Bairros, através da aplicação de um novo piso epóxi com jogos e sinalização. Este pavimento não só dará uma nova vida ao ambiente escolar, tornando-o mais atrativo e dinâmico, como também incentivará a brincadeira e a aprendizagem ativa e inclusiva. O objetivo é criar uma escola mais divertida, funcional e segura, onde as crianças possam aprender e brincar num espaço mais moderno e acolhedor.