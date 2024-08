Turistas em Viana do Castelo agora pagam taxa: 1.50€ p/noite (na época alta)

A partir desta terça-feira, Viana do Castelo começará a cobrar uma taxa turística municipal. Durante a época alta, de 1,50 euros por noite (até 31 de outubro), e na época baixa, de 1 euro (de 1 de novembro a 30 de abril). As reservas feitas antes da data de início da cobrança estão isentas, conforme estipulado no regulamento publicado em fevereiro.

A taxa aplica-se a hóspedes com mais de 16 anos, por noite, até um máximo de cinco noites consecutivas por estadia, em qualquer tipo de alojamento turístico ou local no concelho. Estão isentos os hóspedes convidados pela câmara, por motivos de saúde, portadores de deficiência com incapacidade igual ou superior a 60%, e deslocados por conflitos nos seus países de origem.

A implementação da taxa justifica-se pelo aumento de estabelecimentos de alojamento local, que cresceu de oito em 2014 para 408 em 2021, e pelo crescimento significativo do número de hóspedes e dormidas, que aumentou 84% e 92%, respetivamente, entre 2014 e 2019. A receita da taxa visa fortalecer o investimento em infraestruturas e serviços turísticos, garantindo a qualidade do destino Viana do Castelo.